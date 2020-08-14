Группа протестующих фермеров направилась на переговоры с правительством

Для того, чтобы разрядить обстановку, представители полиции и участники акции пришли к компромиссному соглашению.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Делегаты от аграриев направятся - без своей сельхозтехники - в центр столицы для встречи с премьер-министром Ионом Кику. Информацию передают корреспонденты Sputnik Молдова с места события.

Протестующие фермеры заблокировали трассу Кишинев-Хынчешты возле озера Дэнчень. Вскоре они решили выдвинуться в столицу, но их не пустили: дорогу преградили десятки сотрудников правоохранительных органов, вооруженных дубинками, а также два спецавтомобиля.

Заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан объяснил для Sputnik Молдова, почему понадобилось вмешательство силовиков на протестах, когда аграрии попытались на сельхозтехнике прорваться в столицу.

По его словам, действия фермеров противоречат положению 416, которое издали в примэрии. Силовики выстроились в кордон, чтобы не пропустить аграриев.

"Ни одного человека пока не оштрафовали. Правоохранители следят за ситуацией. Если протестующие нарушат закон, то к ним применят меры", - пояснил Марин.

Он отметил, что полицейские ведут переговоры с манифестантами и для разряда обстановки нескольким позволили пешком отправиться в Кишинев на переговоры с премьером Ионом Кику.

Ранее на митинг в столицу выдвинулись аграрии из Хынчешт и Чимишлии , но сотрудники правоохранительных органов не пустили их в город на сельхозтехнике.

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Силовики на месте проведения протеста перенаправляют движение с шоссе. Таким образом, чтобы добраться из Кишинева в Хынчешты, нужно ехать по другим трассам, а именно: по шоссе Кишинев-Леушены до коммуны Суручень, после чего въехать в коммуну Дэнчень и только после этого можно снова выехать на трассу Кишинев-Хынчешты.

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