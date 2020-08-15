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Отель Националь: пожар потушен, запустение остатся.

В заброшенном здании отеля "Националь" произошел пожар

© Sputnik / Alena Matveeva
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200815/31315424/v-zabroshennom-zdanii-otelya-natsional-proizoshel-pozhar.html

Многоэтажная "высотка" бывшего шикарного отеля стала источником постоянной головной боли для администрации Кишинева.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Вечером в субботу горожане заметили клубы черного дыма, который поднимался над крышей заброшенного здания гостиницы "Националь" (бывший "Интурист").

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По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в службу 112 поступил в 16.55. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили источник огня в шахте лифта, где скопился мусор. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

При пожаре никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает ГИЧС.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан заявлял в эфире одного из национальных телеканалов, что здание "Националя" давно запланировано снести, однако все зависит от того, когда собственник завершит необходимые процедуры. Снос может начаться уже осенью 2020 года, или в следующем году, сказал мэр.

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Теги:
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