Сообщение о бомбе в посольстве России: территорию вокруг оцепили

Утро понедельника в Кишиневе тревожное: территорию вокруг посольства России в Молдове оцепили из-за очередного сообщения о бомбе.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Посольство России в Молдове в понедельник утром оцепили из-за сообщения о бомбе. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Молдова в пресс-службе кишиневской полиции.

На месте находятся полицейские и различные профильные службы.

"Сообщение в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило в 9.00. Заявили, что здание посольства России в Молдове на проспекте Штефана чел Маре заминировано. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. Полиция выясняет все обстоятельства", - заявила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

Она уточнила, что сообщение о минировании поступило и на электронный адрес посольства.

Напомним, подобный инцидент не первый за это лето.

Ранее, 1 июня, в Инспекторат полиции сектора Буюканы поступило сообщение о минировании дипмиссии. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов, а только одежда.

Затем 5 июня на электронный адрес посольства поступило новое сообщение о "минировании". Оно оказалось ложным. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Позднее 18 июня поступило еще одно сообщение о минировании здания дипмиссии.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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