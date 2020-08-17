Происшествия в выходные: что произошло в Кишиневе и в районах

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на трассе Оргеев-Калараш. В результате пострадали трое человек, сообщили Sputnik в Национальном инспекторате общественного порядка Генинспектората полиции.
В числе пострадавших - 19-летняя девушка.
Обоих водителей проверили на наличие алкоголя. Выяснилось, что никто из них спиртное не употреблял.
Виновнику ДТП грозит штраф в 1,5 тысячи леев и шесть штрафных баллов.
Инцидент в Кагуле
А вот во втором случае было открыто уголовное дело. Молодой человек из Кагула в возрасте 21 года потерял контроль над автомобилем, снес дорожный знак, вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево. В итоге у него сломана рука, а вот алкотест показал наличие 0,48 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в три раза превышает допустимую законом норму.
Всего в выходные в стране произошли 13 аварий, в которых пострадали 16 человек.
Что произошло в Кишиневе
Согласно данным управления полиции Кишинева, в минувшие выходные зарегистрированы два случая хулиганства и два грабежа.
Один из них произошел на Рышкановке, когда на женщину напали неизвестные и украли сумку с мобильным телефоном и удостоверением личности. Сумма ущерба составляет порядка 3 тысяч леев.
Другой эпизод случился на Ботанике. Жертва тоже осталась без смартфона.
По каждому из случаев открыты уголовные дела.
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