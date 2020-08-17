Происшествия в выходные: что произошло в Кишиневе и в районах

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие выходные.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на трассе Оргеев-Калараш. В результате пострадали трое человек, сообщили Sputnik в Национальном инспекторате общественного порядка Генинспектората полиции.

По информации ведомства, звонок в Службу "112" поступил около 11.00. Предполагаемый виновник аварии превысил скорость и был невнимательным в тот момент, когда ехавший перед ним автомобиль притормозил, чтобы совершить маневр. В итоге транспортные средства столкнулись, одно из них съехало с трассы.

В числе пострадавших - 19-летняя девушка.

Обоих водителей проверили на наличие алкоголя. Выяснилось, что никто из них спиртное не употреблял.

Виновнику ДТП грозит штраф в 1,5 тысячи леев и шесть штрафных баллов.

Инцидент в Кагуле

А вот во втором случае было открыто уголовное дело. Молодой человек из Кагула в возрасте 21 года потерял контроль над автомобилем, снес дорожный знак, вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево. В итоге у него сломана рука, а вот алкотест показал наличие 0,48 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в три раза превышает допустимую законом норму.

Теперь на водителя открыто уголовное дело и его могут лишить водительских прав.

Всего в выходные в стране произошли 13 аварий, в которых пострадали 16 человек.

Что произошло в Кишиневе

Согласно данным управления полиции Кишинева, в минувшие выходные зарегистрированы два случая хулиганства и два грабежа.

Один из них произошел на Рышкановке, когда на женщину напали неизвестные и украли сумку с мобильным телефоном и удостоверением личности. Сумма ущерба составляет порядка 3 тысяч леев.

Другой эпизод случился на Ботанике. Жертва тоже осталась без смартфона.

По каждому из случаев открыты уголовные дела.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova