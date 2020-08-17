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Задержание

С мешком руды на плечах попались правоохранителям: где воры выискивали "добычу"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200817/31330212/s-meshkom-rudy-na-plechakh-popalis-pravookhranitelyam-gde-vory-vyiskivali-dobychu.html

Два бендерчанина крали полезные ископаемые на одном из местных предприятий и выручали средства, сдавая незаконно приобретенное в металлом.

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. В Бендерах сотрудники Патрульно-постовой службы случайно поймали двух злоумышленников, которые промышляли незаконной продажей железной руды. Патрульные инспектировали вверенную им территорию, когда им попались в руки незадачливые дельцы.

"Сотрудники ППС по улице Индустриальной заметили двух мужчин, за спиной у каждого был тяжелый мешок. В ходе беседы выяснилось, в мешках была железная руда, граждане несли ее в ближайший пункт приема металла", - рассказали в МВД.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Полезное ископаемое общим весом в 40 кг злоумышленники "добыли" на территории старых очистных сооружений бывшего Шелкового комбината по переулку Кицканскому.

В настоящее время в Управлении внутренних дел города Бендеры решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На предприятии подсчитывают убытки, вычисляют оценочную стоимость природного минерала.

Злоумышленники 33 и 35 лет, как оказалось, состоят на учете в органах правопорядка, как лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотическими средствами.

У правоохранителей есть все основания полагать, что незаконной "добычей" задержанные мужчины занимались неоднократно.

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Теги:
металлолом, вор, Приднестровье


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