С мешком руды на плечах попались правоохранителям: где воры выискивали "добычу"

Два бендерчанина крали полезные ископаемые на одном из местных предприятий и выручали средства, сдавая незаконно приобретенное в металлом.

ТИРАСПОЛЬ, 17 авг – Sputnik. В Бендерах сотрудники Патрульно-постовой службы случайно поймали двух злоумышленников, которые промышляли незаконной продажей железной руды. Патрульные инспектировали вверенную им территорию, когда им попались в руки незадачливые дельцы.

"Сотрудники ППС по улице Индустриальной заметили двух мужчин, за спиной у каждого был тяжелый мешок. В ходе беседы выяснилось, в мешках была железная руда, граждане несли ее в ближайший пункт приема металла", - рассказали в МВД.

Полезное ископаемое общим весом в 40 кг злоумышленники "добыли" на территории старых очистных сооружений бывшего Шелкового комбината по переулку Кицканскому.

В настоящее время в Управлении внутренних дел города Бендеры решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На предприятии подсчитывают убытки, вычисляют оценочную стоимость природного минерала.

Злоумышленники 33 и 35 лет, как оказалось, состоят на учете в органах правопорядка, как лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотическими средствами.

У правоохранителей есть все основания полагать, что незаконной "добычей" задержанные мужчины занимались неоднократно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova