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Полиция

Происшествия в Молдове за сутки: выпавший из окна ребенок, ДТП и кража

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в спальном районе Кишинева. Инцидент произошел на бульваре Мирча чел Бэтрын накануне вечером.

© CC0 / Pixabay / Cimabue
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На место происшествия прибыла опергуппа инспектората полиции Чекан. Известно, что ребенок в течение дня находился с бабушкой, пока его 23-летняя мама была на работе.

"Бабушка вышла в ванную, а малыш остался в комнате один. На полу у окна лежал матрас. Ребенок залез на подоконник. Как сообщила женщина, окна были закрыты. Скорее всего, несовершеннолетний открыл окно и, прислонившись к сетке, которая треснула под тяжестью тела, упал с пятого этажа", - сообщили в полиции.

В инспекторате отметили, что ребенка забрала бригада скорой помощи.

"В результате полученных травм малыш скончался в больнице. По данным фактам возбуждено уголовное дело", - подчеркнули в полиции.

ДТП с велосипедисткой

В Дондюшанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки. В результате аварии в больницу с многочисленными травмами доставили 16-летнюю девушку.

"Водитель в возрасте 65 лет на момент ДТП не находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он передвигался, соблюдая все правила дорожного движения. Девушка намеревалась пересечь улицу на велосипеде и не уступила дорогу автомобилю", - отметили в полиции.

Сообщается, что состоянию жизни и здоровья пострадавшей ничего не угрожает. По данному случаю ведется расследование.

Дорога
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Авария в Бельцах

Еще одно ДТП зарегистрировали в Бельцах. Управлявший автомобилем Renault 39-летний водитель сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Мужчина не был пьян - это доказали результаты теста на алкоголь. Пострадавшую женщину доставили в больницу с травмами тазовых костей.

Всего за сутки на территории республики произошло четыре аварии, в которых пострадали люди.

Кражи в Кишиневе

На территории молдавской столицы за минувшие сутки зарегистрировано две квартирные кражи.

Столичная полиция пытается найти нескольких подозреваемых, укравших деньги из дома на Ботанике. Им удалось сорвать куш в 11 тысяч леев. Все произошло в ночь на вторник. За помощью к правоохранительным органам обратилась владелица квартиры – 79-летняя женщина.

Также в Кишиневе зарегистрирован один случай хулиганства.

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