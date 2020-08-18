Пожар в пригороде Кишинева: огонь охватил двухэтажный дом

Звонок в Службу "112" поступил в 22.59. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило заброшенные помещения здания на первом этаже. Всего работали пять оперативных бригад. Огнеборцам удалось локализовать пожар в 23.25 и потушить его в 01.44.
По данным Генерального инспектората по ЧС, в результате случившегося разрушен пол, пострадала облицовка стен на первом этаже и частично внутреннее убранство помещений второго этажа. Причину и обстоятельства возгорания выясняют специалисты.
Протестующие фермеры недовольны результатами прошедших бесед с премьером Ионом Кику и вновь призывают собрать заседание по проблемам сельского хозяйства, но уже с представителями парламентских фракций. Сам же премьер объяснил действия властей.