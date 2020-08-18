Пожар в пригороде Кишинева: огонь охватил двухэтажный дом

Локализовать пожар удалось достаточно быстро, но для того, чтобы окончательно потушить огонь, потребовалось еще два часа.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В пригороде молдавской столицы загорелся двухэтажный дом. Пожарным удалось потушить огонь. Никто не пострадал, поскольку помещение было нежилым.

"Вечером 17 августа кишиневские пожарные выехали на вызов о возгорании по адресу: Ставчены, улица Грэтиешть, 1", - рассказали в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД.

Звонок в Службу "112" поступил в 22.59. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило заброшенные помещения здания на первом этаже. Всего работали пять оперативных бригад. Огнеборцам удалось локализовать пожар в 23.25 и потушить его в 01.44.

По данным Генерального инспектората по ЧС, в результате случившегося разрушен пол, пострадала облицовка стен на первом этаже и частично внутреннее убранство помещений второго этажа. Причину и обстоятельства возгорания выясняют специалисты.

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