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Обыски. Архивное фото

Обыски в подразделении Минздрава: задержаны трое медиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Обыски в Молдове (122)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200818/31339899/obyski-v-podrazdelenii-minzdrava-zaderzhany-tri-medika.html

В НАЦ сообщили о задержании троих специалистов, их доставят на допрос. Речь идет о следственных мероприятиях в рамках уголовных дел по факту вымогательства и получения сотрудниками подразделения Минздрава денег за предоставление пожизненной группы инвалидности.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В результате обысков в одном из подразделений Минздрава, проводимых во вторник, задержаны трое медиков. Их доставят на допрос. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Обыски. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыски проходят в одном из подразделений Минздрава Молдовы

Речь идет об обысках, начавшихся утром в Национальном консилиуме по установлению ограничения возможностей и трудоспособности, входящем в подразделение Минздрава.

В НАЦ отметили, что расследуются уголовные дела по факту вымогательства и получения сотрудниками этой структуры денег за предоставление пожизненной группы инвалидности.

"Доказательства, собранные офицерами НАЦ, демонстрируют, что для получения подобного сертификата медики получали от пациентов суммы от нескольких сотен евро до десятков тысяч леев", - говорится в пресс-релизе НАЦ.

В настоящее время операция продолжается.

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В НАЦ уточнили, что следственные мероприятия проходят всего по 16 адресам, это - дома подозреваемых и госучреждения в Кишиневе и Резине.

В Минздраве уже прокомментировали эти обыски. "Отмечаем, что как вышеназванное учреждение, так и министерство будут сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы предоставить необходимую информацию для раскрытия указанных случаев правонарушений. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты решительно осуждает коррупционные действия среди сотрудников и вновь заявляет о важности соблюдения закона", - отметили в ведомстве.

Там также выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявили, что такие случаи недопустимы.

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Тема:
Обыски в Молдове (122)

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