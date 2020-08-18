Бизнес на инвалидности людей: детали НАЦ по обыскам

В поле зрения антикоррупционного ведомства попали 20 человек, 7 из них задержаны на 72 часа. Их доставят в прокуратуру, где предъявят обвинение по факту активной и пассивной коррупции, а также извлечения выгоды из влияния.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Десятки людей, ставшие недееспособными, были вынуждены платить за документы, подтверждающие степень инвалидности. Взятки вымогали медики-эксперты Национального консилиума по установлению ограничения возможностей и трудоспособности, входящего в подразделение Минздрава.

Об этом заявили во вторник в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Как отметили в ведомстве, после утренних обысков задержаны 20 человек, причастных к 40 уголовным делам. Семь из них задержаны на 72 часа. Всех доставят в НАЦ и прокуратуру, где присвоят статус подозреваемых или предъявят обвинение по факту активной и пассивной коррупции, а также извлечения выгоды из влияния. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы и запретят занимать определенные должности.

В НАЦ подчеркнули, что их действия поддержало руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Детали преступной схемы

Как уточнили в ведомстве, детали схемы, созданной указанным подразделением Минздрава, удалось выяснить после нескольких месяцев расследования.

По материалам следствия, эксперты требовали деньги за подкуп сотрудников, участвовавших в оформлении необходимых документов, начиная с установления диагноза и до выдачи окончательной справки о недееспособности.

"В зависимости от степени инвалидности требовали разные суммы от 250 до 600 евро, если человек становился лишь временно недееспособным. За пожизненную справку цена достигала десятки тысяч леев", - подчеркнули в ведомстве.

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В ходе расследования прокуроры выявили порядка 50 случаев пассивной и активной коррупции, а также превышения полномочий. Речь идет о сотрудниках Национального консилиума и его подразделении в Резине.

На фото и видео, полученных следователями, видна вся схема предполагаемых коррупционеров: от требований взяток у пациентов до раздела полученных денег между экспертами.

"В одном из эпизодов мать слепого ребенка была вынуждена заплатить в качестве благодарности 650 евро за документы об инвалидности. Удалось установить, что женщине звонили сотрудники филиала из Резины и пригласили ее в офис. Там они, ссылаясь на свои занимаемые должности, принудили женщину заплатить", - говорится в материалах следствия.

Пособия дееспособным гражданам

Как рассказали в НАЦ, этой схемой воспользовались и здоровые граждане. Эти люди договаривались с некоторыми экспертами из Консилиума. Последние обеспечивали обратившимся документы о хронических или других неизлечимых болезнях.

Как пояснили в антикоррупционном ведомстве, некоторые граждане получали пенсию за инвалидность, будучи за границей на работе. Таким образом, причастные к схеме нанесли большой ущерб госбюджету.

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