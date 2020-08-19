10:31 19 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.70
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Мигалка

Сводка происшествий за сутки: сразу несколько ДТП с пострадавшими

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/0f/31315665.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200819/31352913/proisshestviya-moldova-sutki-dtp-postradashie.html

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. За минувшие сутки в Молдове зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.

ДТП в пригороде Кишинева

Серьезная авария произошла на улице Друмул Бэчоюлуй: столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовик.

Accident grav la Băcioi
© Photo : Poliția
ДТП в Бачой

За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. В результате аварии он получил многочисленные травмы. Его доставили в больницу. Водитель грузовика - 25-летний мужчина - не пострадал.

Accident grav la Băcioi
© Photo : Poliția
ДТП в Бачой

Инцидент произошел около 22.00. 

По данному факту ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы выяснить, кто из водителей оказался виноват в аварии.

ДТП на юге страны

Уголовное дело по итогам дорожно-транспортного происшествия в Чадыр-Лунгском районе возбуждено против 22-летнего молодого человека, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, без прав и врезался в другое транспортное средство. Инцидент зарегистрирован в населенном пункте Окница. 

Авария. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Серьезное ДТП возле Новых Анен: водитель погиб

По данным правоохранительных органов, водитель передвигался, не соблюдая правила дорожного движения. Он съехал с главной дороги и врезался в другую машину. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу. Водитель другой машины отделался легкими травмами.

Авария в Окнице

Еще одно ДТП произошло в Окницком районе. На этот раз подозреваемый - велосипедист, который наехал на 54-летнюю женщину. Мужчина скрылся с места происшествия. Полицейские выяснили, что жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщину доставили в больницу с переломом бедренной кости.

Происшествия в Кишиневе

За сутки в столице зарегистрирован один случай хулиганства, автомобильная и квартирная кражи. В секторе Ботаника правоохранительные органы задержали мужчину, у которого нашли пакетик с подозрительным веществом. Предполагается, что речь идет о марихуане. Спустя несколько часов в этом же районе столицы полицейские нашли еще одного молодого человека, при котором обнаружили наркотики. По обоим случаям начато расследование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у границ России: США направляют военных в Польшу - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться