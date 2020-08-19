Сводка происшествий за сутки: сразу несколько ДТП с пострадавшими

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. За минувшие сутки в Молдове зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.

ДТП в пригороде Кишинева

Серьезная авария произошла на улице Друмул Бэчоюлуй: столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовик.

© Photo : Poliția ДТП в Бачой

За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. В результате аварии он получил многочисленные травмы. Его доставили в больницу. Водитель грузовика - 25-летний мужчина - не пострадал.

© Photo : Poliția ДТП в Бачой

Инцидент произошел около 22.00.

По данному факту ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы выяснить, кто из водителей оказался виноват в аварии.

ДТП на юге страны

Уголовное дело по итогам дорожно-транспортного происшествия в Чадыр-Лунгском районе возбуждено против 22-летнего молодого человека, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, без прав и врезался в другое транспортное средство. Инцидент зарегистрирован в населенном пункте Окница.

По данным правоохранительных органов, водитель передвигался, не соблюдая правила дорожного движения. Он съехал с главной дороги и врезался в другую машину. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу. Водитель другой машины отделался легкими травмами.

Авария в Окнице

Еще одно ДТП произошло в Окницком районе. На этот раз подозреваемый - велосипедист, который наехал на 54-летнюю женщину. Мужчина скрылся с места происшествия. Полицейские выяснили, что жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщину доставили в больницу с переломом бедренной кости.

Происшествия в Кишиневе

За сутки в столице зарегистрирован один случай хулиганства, автомобильная и квартирная кражи. В секторе Ботаника правоохранительные органы задержали мужчину, у которого нашли пакетик с подозрительным веществом. Предполагается, что речь идет о марихуане. Спустя несколько часов в этом же районе столицы полицейские нашли еще одного молодого человека, при котором обнаружили наркотики. По обоим случаям начато расследование.

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