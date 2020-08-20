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Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома, архивное фото

Как в Молдове "отжимали" у доверчивых граждан авто и недвижимость - видео

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Молдова
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В столице сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся мошенничеством в особо крупных размерах, задержанным грозят длительные сроки тюремного заключения.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В столице задержали четверых членов преступной группировки, которых подозревают в ряде мошеннических действий. Спецоперацию провели сотрудники Управления полиции Кишинева совместно с прокурорами и сотрудниками Национального управления пенитенциарных учреждений.

Следователи наблюдали за действиями подозреваемых в течение двух месяцев и выяснили, что главным координатором преступной схемы был заключенный одного из пенитенциарных учреждений, который четко распределял роли в криминальном квартете.

Суть незаконной деятельности задержанных заключалась в том, что они размещали в социальных сетях и на специализированных сайтах объявления, предлагая посреднические услуги по купле-продаже недвижимости, а также автомобилей класса "люкс".

По данным следствия, злоумышленники втирались в доверие к клиентам, после чего, используя различные уловки и юридическую неграмотность жертв обмана, переписывали автомобили и квартиры на себя, после чего бывшие владельцы не могли ничего сделать. Потерпевшие написали заявления в полицию. Тогда и началось расследование "громкого" дела.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемых, были найдены документы на отчужденное у собственников имущество. Общую стоимость ущерба, нанесенного обманутым гражданам, сотрудники правоохранительных органов оценили в миллион леев (около 50 тысяч евро). 

На данный момент один из задержанных находится в следственном изоляторе, остальные - под подпиской о невыезде. Если суд докажет их вину, каждому грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения.

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Теги:
задержание, полиция, преступная группировка, мошенничество, недвижимость, автомобили


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