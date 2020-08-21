Какие методы используют граждане Молдовы, чтобы избежать карантина

В пограничной полиции Молдовы установили, что граждане Молдовы стали часто использовать фиктивные трудовые контракты, чтобы избежать помещения на двухнедельный карантин.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции выявили несколько случаев, когда граждане Молдовы представляли на границе фиктивные трудовые договоры. К такой мере люди прибегали, чтобы избежать двухнедельного периода самоизоляции.

Однако проверки показали, что эти граждане ни дня не работали в указанных в документах фирмах.

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Как отметили в ведомстве, все проявилось, когда в начале августа сотрудники южного регионального управления ведомства получили информацию, что некая фирма из Кагульского района готовит фальшивые трудовые договоры.

"После уточнения этих данных полицейские начали расследование в отношении 31-летнего мужчины с двойным гражданством – Молдовы и Румынии. Выяснилось, что он получил поддельный трудовой договор. Все это, чтобы въехать в страну и не попасть в карантин", - пояснили в Пограничной полиции.

Более того, этот гражданин намеревался въехать в Молдову, осуществляя нелегальную транспортировку в страну пассажиров на личном транспорте. В связи с этим правоохранители собрали необходимые доказательства нарушения и отправят их Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA), где примут необходимые меры.

Пограничники продолжают расследование для выявления всех причастных к этой преступной деятельности.

Пограничная полиция призвала граждан не пренебрегать ограничениями и правилами, введенными из-за пандемии. Также полиция обратилась с просьбой к перевозчикам пассажиров и посылок соблюдать меры и ограничения движения. Любое отклонение от этих требований будет незамедлительно расследовано и наказано в соответствии с законом.

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