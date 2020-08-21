Какие методы используют граждане Молдовы, чтобы избежать карантина

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции выявили несколько случаев, когда граждане Молдовы представляли на границе фиктивные трудовые договоры. К такой мере люди прибегали, чтобы избежать двухнедельного периода самоизоляции.
Однако проверки показали, что эти граждане ни дня не работали в указанных в документах фирмах.
Украинские пограничники задержали жителя Молдовы — его нашли по следу обуви>>>
Как отметили в ведомстве, все проявилось, когда в начале августа сотрудники южного регионального управления ведомства получили информацию, что некая фирма из Кагульского района готовит фальшивые трудовые договоры.
"После уточнения этих данных полицейские начали расследование в отношении 31-летнего мужчины с двойным гражданством – Молдовы и Румынии. Выяснилось, что он получил поддельный трудовой договор. Все это, чтобы въехать в страну и не попасть в карантин", - пояснили в Пограничной полиции.
Пограничники продолжают расследование для выявления всех причастных к этой преступной деятельности.
Пограничная полиция призвала граждан не пренебрегать ограничениями и правилами, введенными из-за пандемии. Также полиция обратилась с просьбой к перевозчикам пассажиров и посылок соблюдать меры и ограничения движения. Любое отклонение от этих требований будет незамедлительно расследовано и наказано в соответствии с законом.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova