10:03 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Мигалка

Сводка происшествий за сутки: авто переехало человека в Кагульском районе

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200821/31379871/svodka-proisshestviy-sutki-avto-pereekhalo-cheloveka-kahul.html

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. В Кагульском районе автомобиль переехал человека. Инцидент произошел в селе Пашканы в ночь на пятницу.

Пешеходный переход
© Sputnik / Miroslav Rotari
Операция "Пешеход": что показали проверки на дорогах

Жертва – 51-летний мужчина, который уснул на обочине дороги в состоянии алкогольного опьянения. Как заявил 28-летний молодой человек, находившийся за рулем транспортного средства, он не заметил мужчину, так как в этой зоне улица слабо освещается. Водитель прошел алкотест, результат которого оказался отрицательным.

Жертву доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы ведут расследование по данному случаю.

ДТП в Кишиневе

Еще один человек пострадал в молдавской столице – его сбил автомобиль. Инцидент произошел в секторе Буюканы. Пока не известно, переходил ли пешеход улицу в регламентированном порядке или нет.

В секторе Ботаника столкнулись два транспортных средства. В результате ДТП пассажирке одного из автомобилей понадобилась медпомощь. Состояние женщины вне опасности.

Грузовик сгорел после аварии в Сорокском районе
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Серьезное ДТП в Сорокском районе: столкнулись три грузовика - есть жертвы

По данным Национального инспектората общественной безопасности, за суки в стране произошло четыре аварии, в результате которых пострадали пятеро человек.

Преступная столица

В секторе Буюканы полицейские задержали человека, у которого нашли семь пакетиков с наркотическим веществом. Речь идет о 34-летнем мужчине. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

Аналогичный случай произошел в этом же секторе Кишинева. В полицию попал 28-летний молодой человек, у которого нашли пакетик с марихуаной. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

По данным столичной полиции, за последние 24 часа в столице Молдове также зарегистрированы один случай хулиганства и автомобильная кража.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Полиция задержала рецидивиста, совершившего две кражи за сутки - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Памятник Освободителям Молдовы от фашизма - уникальная история
Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться