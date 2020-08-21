Сводка происшествий за сутки: авто переехало человека в Кагульском районе

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. В Кагульском районе автомобиль переехал человека. Инцидент произошел в селе Пашканы в ночь на пятницу.

Жертва – 51-летний мужчина, который уснул на обочине дороги в состоянии алкогольного опьянения. Как заявил 28-летний молодой человек, находившийся за рулем транспортного средства, он не заметил мужчину, так как в этой зоне улица слабо освещается. Водитель прошел алкотест, результат которого оказался отрицательным.

Жертву доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы ведут расследование по данному случаю.

ДТП в Кишиневе

Еще один человек пострадал в молдавской столице – его сбил автомобиль. Инцидент произошел в секторе Буюканы. Пока не известно, переходил ли пешеход улицу в регламентированном порядке или нет.

В секторе Ботаника столкнулись два транспортных средства. В результате ДТП пассажирке одного из автомобилей понадобилась медпомощь. Состояние женщины вне опасности.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, за суки в стране произошло четыре аварии, в результате которых пострадали пятеро человек.

Преступная столица

В секторе Буюканы полицейские задержали человека, у которого нашли семь пакетиков с наркотическим веществом. Речь идет о 34-летнем мужчине. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

Аналогичный случай произошел в этом же секторе Кишинева. В полицию попал 28-летний молодой человек, у которого нашли пакетик с марихуаной. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

По данным столичной полиции, за последние 24 часа в столице Молдове также зарегистрированы один случай хулиганства и автомобильная кража.

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