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Молдавские леи, архивное фото.

Осторожно - мошенники: как кишиневцев "разводили" на десятки тысяч леев

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200821/31384206/ostorozhno-moshenniki-kak-kishinevtsev-razvodili-na-desyatki-tysyach-leev.html

В молдавской столице были задержаны члены преступной группировки, которые промышляли мошенничеством в особо крупных размерах, а руководили их действиями люди, уже отбывающие тюремные сроки.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Сотрудники инспектората полиции столичного сектора Центр по подозрению в совершении серии мошеннических действий задержали членов преступной группировки - уроженцев города Чимишлия.

По данным следствия, в течение месяца подозреваемые размещали в социальных сетях сообщения, в которых обещали потенциальным клиентам найти автомобили класса "люкс" по низкой цене, требуя оплатить лишь посреднические услуги. А руководили действиями мошенников их координаторы. Они отбывают длительные сроки заключения в молдавских колониях. 

Посредством соцсетей подозреваемые обещали пригнать из Литвы в Молдову почти новые машины моделей "БМВ и "Mercedes". Те, кто попался на уговоры криминальных ловкачей выплачивали им задаток, получение которого оформлялось в присутствии нотариуса. 

Однако, получив определенную сумму, "автодилеры" бесследно исчезали, а обманутым гражданам не оставалось ничего, кроме как обратиться в правоохранительные органы с заявлениями.

По предварительным данным следствия, общая сумма ущерба, нанесенного обманутым гражданам страны, составляет 125 тысяч леев. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит от 8 до 15 лет заключения. 

Сейчас сотрудники столичной полиции проверяют причастность к мошеннической схеме других лиц, а также призывают граждан страны, которые возможно "попались на удочку" мошенников, обращаться в полицию.

Жителей столицы призвали не реагировать на сомнительные объявления в социальных сетях, приобретая с рук или обменивая различные материальные ценности.

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Теги:
расследование, полиция, сумма, Кишинев, мошенники


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