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ДТП в Рышканах

Серьезное ДТП в Рышканах: погиб несовершеннолетний

© Photo : Inspectoratul de Poliție Râșcani
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200822/31397219/Sereznoe-DTP-v-Ryshkanakh-pogib-nesovershennoletniy.html

За рулем автомобиля находился пьяный водитель. Он не справился с управлением транспортного средства. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Авария со смертельным исходом в Рышканском районе: погиб 17-летний молодой человек. Тесты показали, что 22-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

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© Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
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Инцидент произошел на дороге, соединяющей село Реча с населенным пунктом Алуниш, сообщила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Рышкан Инна Москалюк.

По данным правоохранительных органов, за рулем автомобиля Audi находился житель села Алуниш, он возвращался из населенного пункта домой вместе с тремя приятелями 17, 18 и 19 лет.

Водитель не справился с управлением. В результате машина вылетела с трассы и перевернулась. Прибывшие на место врачи констатировали смерть 17-летнего пассажира.

Ведется следствие. Предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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