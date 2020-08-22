Серьезное ДТП в Рышканах: погиб несовершеннолетний

За рулем автомобиля находился пьяный водитель. Он не справился с управлением транспортного средства. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Авария со смертельным исходом в Рышканском районе: погиб 17-летний молодой человек. Тесты показали, что 22-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на дороге, соединяющей село Реча с населенным пунктом Алуниш, сообщила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Рышкан Инна Москалюк.

По данным правоохранительных органов, за рулем автомобиля Audi находился житель села Алуниш, он возвращался из населенного пункта домой вместе с тремя приятелями 17, 18 и 19 лет.

Водитель не справился с управлением. В результате машина вылетела с трассы и перевернулась. Прибывшие на место врачи констатировали смерть 17-летнего пассажира.

Ведется следствие. Предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova