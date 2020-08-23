Без водительских прав и пьяный за рулем: серьезное ДТП в Ниспоренах

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Две девушки попали в больницу после того, как машина, в которой они находились, съехала с проезжей части и перевернулся в канаве на обочине дороги. ДТП произошло утром в воскресенье в селе Братулены. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Ниспорен Кристина Викол.
За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек. У него не было водительских прав. Тест показал наличие 0,37 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом им воздухе.
В результате аварии две 18-летние пассажирки транспортного средства с различными травмами доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить все обстоятельства ДТП.
Аналогичное происшествие произошло 22 августа в Дрокии. Пострадали трое пассажиров. Их доставили в больницу.
С начала года по вине пьяных водителей произошло 93 ДТП, в результате которых погибли 10 человек, а 115 получили различные травмы.
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