Без водительских прав и пьяный за рулем: серьезное ДТП в Ниспоренах

Аварии с участием пьяных водителей в Молдове продолжаются, и это несмотря на ужесточение законодательства, которое касается наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Две девушки попали в больницу после того, как машина, в которой они находились, съехала с проезжей части и перевернулся в канаве на обочине дороги. ДТП произошло утром в воскресенье в селе Братулены. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Ниспорен Кристина Викол.

© Photo : Inspectoratul de poliție Nisporeni ДТП в Ниспоренах

За рулем автомобиля находился 22-летний молодой человек. У него не было водительских прав. Тест показал наличие 0,37 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

В результате аварии две 18-летние пассажирки транспортного средства с различными травмами доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Аналогичное происшествие произошло 22 августа в Дрокии. Пострадали трое пассажиров. Их доставили в больницу.

С начала года по вине пьяных водителей произошло 93 ДТП, в результате которых погибли 10 человек, а 115 получили различные травмы.

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