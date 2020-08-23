19:28 23 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
ДТП в Будештах

ДТП с участием четырех авто на выезде из Будешт: на месте скорая и полиция

© Sputnik / Ion Pelin
Происшествия
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/17/31409889.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200823/31410501/DTP-s-uchastie-chetyrekh-avto-na-vyezde-iz-Budesht-na-meste-skoraya-i-politsiya.html

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства происшествия.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин произошло вечером в воскресенье в населенном пункте Будешты, который входит в муниципий Кишинев. Как сообщает sputnik.md, на аварии прибыли сотрудники полиции и врачи "скорой помощи".

Accident în lanț la Budesti
© Sputnik / Ion Pelin
ДТП в Будештах

Как заявила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, инцидент зарегистрирован на выезде из коммуны Будешты.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Без водительских прав и пьяный за рулем: серьезное ДТП в Ниспоренах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ветряные турбины.
Пчелы, юрты, ярмарки и протесты: фотоподборка самых ярких событий недели
Автопробег и цветы: как Молдова отмечает годовщину освобождения
Память о Победе: масштабный автопробег и море цветов к Вечному огню - видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться