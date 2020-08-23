ДТП с участием четырех авто на выезде из Будешт: на месте скорая и полиция

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства происшествия.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин произошло вечером в воскресенье в населенном пункте Будешты, который входит в муниципий Кишинев. Как сообщает sputnik.md, на аварии прибыли сотрудники полиции и врачи "скорой помощи".

© Sputnik / Ion Pelin ДТП в Будештах

Как заявила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, инцидент зарегистрирован на выезде из коммуны Будешты.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova