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Полиция

Трагическая авария в Каушанах: в полиции рассказали подробности

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200824/31413491/tragicheskaya-avariya-v-causeni-sbituyu-zhenschinu-razorvalo-popolam.html

За рулем автомобиля, сбившего жертву, был молодой человек, у которого нет водительского удостоверения.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Трагическая авария произошла в Каушанском районе - ехавшую на велосипеде женщину сбил автомобиль. Удар был такой силы, что тело разорвало на две части. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Наталья Головко.

Как заявила собеседница, инцидент произошел в селе Заим, а 60-летняя жертва скончалась на месте. По данным полиции, она возвращалась домой и ехала, соблюдая правила дорожного движения.

Accident de circulație la Căușeni
© Photo : INSP
Авария в селе Заим

За рулем автомобиля был 18-летний молодой человек, у которого нет водительского удостоверения. Он взял машину родителей без их разрешения, а посте ДТП скрылся с места происшествия. Однако спустя час после аварии парня нашли и провели алкотест. Прибор показал наличие 0,12 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Действующее законодательство предусматривает до 5 лет лишения свободы виновным в ДТП, приведшим к смерти человека.

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