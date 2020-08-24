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Полиция

Оперативная сводка: гибель молодого человека и ДТП в выходные

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200824/31415813/operativnaya-svodka-gibel-molodogo-cheloveka-i-dtp-za-vykhodnye.html

За прошедшие выходные в Кишиневе произошел ряд неприятных инцидентов. Сотрудники полиции завели несколько дел.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В Кишиневе 24-летний молодой человек выпал из окна квартиры на 9 этаже. Трагедия произошла в столичном секторе Рышкановка. 

Эту информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. 

Собеседница рассказала, что тело погибшего нашел прохожий, который и обратился в Единую службу спасения "112". Прибывшие на место происшествия медики ничего не смогли сделать, констатировав смерть молодого человека.

"Следователи выяснили, что погибший выпал из окна квартиры, где проживал с родителями. По их словам, накануне у них не было конфликтов и недопонимания с сыном. Причины его поступка неясны", - заявила Стати.

Немолодой хулиган 

ДТП в Ниспоренах
© Photo : Inspectoratul de poliție Nisporeni
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В полиции завели дело по факту хулиганства на 69-летнего мужчину, так как он напал на ребенка.

Все произошло в воскресенье вечером близ города Сынжера. Фигурант дела продавал арбузы на обочине, а 13-летний мальчик решил украсть один из них. 

Ребенок попытался убежать, но продавец быстро настиг его. В результате конфликта между ними мальчик получил перелом руки.

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Еще одного дело заведено в отношении другого мужчины по факту кражи из жилого дома. Этот инцидент произошел в пригороде Кишинева - Гидигиче. Злоумышленника подозревают в краже велосипеда, электродрели и других предметов на общую сумму более 8 тысяч леев.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus.
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По данным управления полиции Кишинева, за сутки были зарегистрированы также два ДТП и автомобильная кража.

27 аварий - всего за два дня 

Всего в выходные произошло сразу 27 серьезных ДТП.

За это же время при разных обстоятельствах пострадало 39 человек, а шестеро погибло.

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