Оперативная сводка: гибель молодого человека и ДТП в выходные

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В Кишиневе 24-летний молодой человек выпал из окна квартиры на 9 этаже. Трагедия произошла в столичном секторе Рышкановка.
Эту информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
Собеседница рассказала, что тело погибшего нашел прохожий, который и обратился в Единую службу спасения "112". Прибывшие на место происшествия медики ничего не смогли сделать, констатировав смерть молодого человека.
"Следователи выяснили, что погибший выпал из окна квартиры, где проживал с родителями. По их словам, накануне у них не было конфликтов и недопонимания с сыном. Причины его поступка неясны", - заявила Стати.
Немолодой хулиган
Все произошло в воскресенье вечером близ города Сынжера. Фигурант дела продавал арбузы на обочине, а 13-летний мальчик решил украсть один из них.
Ребенок попытался убежать, но продавец быстро настиг его. В результате конфликта между ними мальчик получил перелом руки.
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Еще одного дело заведено в отношении другого мужчины по факту кражи из жилого дома. Этот инцидент произошел в пригороде Кишинева - Гидигиче. Злоумышленника подозревают в краже велосипеда, электродрели и других предметов на общую сумму более 8 тысяч леев.
27 аварий - всего за два дня
Всего в выходные произошло сразу 27 серьезных ДТП.
За это же время при разных обстоятельствах пострадало 39 человек, а шестеро погибло.
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