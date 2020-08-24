В столичных пригородах воруют машины: шалость оборачивается сроком - видео

Молдавский Уголовный кодекс - суров: за угон даже старого и дешевого автомобиля можно получить реальный тюремный срок, пример тому инцидент в пригородном поселке Сынджера.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В пригородных населенных пунктах муниципия Кишинев нередкими стали угоны автомобилей. Так, в инспекторат полиции сектора Ботаника поступил звонок от жителя поселка Сынджера, мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что оставил свою машину модели "ВАЗ" припаркованной на ночь на обочине у своего дома, а наутро обнаружил пропажу.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа - в ходе следственных действий удалось выйти на след угонщиков - ими оказались трое подростков в возрасте от 13 до 14 лет, которых задержали 24 августа и доставили в инспекторат Ботаники.

Все они сознались в содеянном, сообщив, что взломали автомобиль, разбив стекло. Машину они угоняли не в корыстных целях для последующей продажи, а просто для того, чтобы покататься по городу.

Между тем, за такую "шалость" подростков накажут в соответствии с положениями Уголовного кодекса республики. Если суд докажет их вину, им грозит от 1 до 3 лет тюремного заключения, а также штраф от 29 до 67 тысяч леев.

В связи с участившимися случаями ограбления автомобилей, сотрудники полиции рекомендуют перед выходом из автомобиля всегда проверять, закрыты ли окна, даже если владелец покидает салон машины всего на несколько минут. Также необходимо убедиться, что не оставили ключи в замке зажигания.

На ночь следует парковать машины в специально оборудованных и хорошо освещенных местах, где работают охранники или проходят полицейские патрули, не хранить на видных местах в салоне ценные вещи - сумки, портмоне, драгоценности или электронные девайсы.

В случае ограбления автомобиля внимательно проследить, не остались ли на месте происшествия следы, оставленные преступниками, - отпечатки протекторов обуви, видимые следы отпечатков рук и пальцев. В этом случае следует вызвать полицию и дождаться приезда криминалистов.

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