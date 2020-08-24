Коварная решетка: ребенку потребовалась помощь спасателей

Неравнодушный горожанин и профессиональные спасатели помогли мальчугану из Окницы, попавшему в беду.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Десять минут понадобилось спасателям, чтобы вызволить девятилетнего мальчика, нога которого застряла в решетке ливневой канализации. Случай произошел на севере страны, в Окнице.

Как сообщили в Государственной инспекции по ЧС, звонок в службу 112 поступил в 14.20. Водитель, проезжая по одной из улиц, заметил несовершеннолетнего, нога которого застряла между прутьями ливневки. Прибывшая на место бригада спасателей помогла ребенку, операция заняла меньше 10 минут. Мальчик не пострадал, медицинкая помощь ему не потребовалась, сообщает ГИЧС.

По предварительной информации, ребенок пытался достать мобильный телефон, который уронил в колодец ливневки, зацепился ногой о прутья и застрял.

ГИЧС информирует, что за минувшие сутки помощь спасателей потребовалась в 50 с лишним ситуациях риска.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova