ДТП в Кагульском районе: машина влетела в частный жилой двор - фото

Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный забор: удар оказался настолько сильным, что машина снесла часть заграждения и влетела в частный жилой двор.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Утреннее ДТП на юге страны: мужчина въехал во двор частного дома после того, как потерял управление над транспортным средством. Инцидент произошел в селе Котихана, Кагульского района. Об этом Sputnik рассказала пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Наталья Головко.

© Photo : Inspectoratul National de Securitate Publică Авария в Кагульском районе

По данным правоохранительных органов, 39-летний мужчина управлял автомобилем Renault. Предположительно он ехал на высокой скорости, а на повороте не справился с управлением и врезался в бетонный забор. Удар оказался настолько сильным, что машина снесла часть заграждения и влетела в частный жилой двор.

Это ДТП не стало первой проблемой с законом у владельца транспортного средства - его водительское удостоверение уже было приостановлено.

Как отметили в полиции, водитель был без сознания, и на месте происшествия невозможно было определить, пьян он или нет. Впоследствии были взяты биологические анализы для проверки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova