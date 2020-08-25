Сводка происшествий за сутки: в Кишиневе произошла необычная квартирная кража

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Квартирная кража с "бьюти" уклоном: в столичную полицию обратилась женщина, сообщив, что ее обокрали в собственном доме. Инцидент произошел в секторе Ботаника.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники скрылись с сумкой, где находились материальные ценности и косметика. Жертве нанесен ущерб на восемь тысяч леев. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Также в столичном секторе Ботаника другие неизвестные лица вскрыли автомобиль, откуда выкрали магнитофон, электроинструменты и другие вещи. Владельцу транспортного средства таким образом нанесен ущерб на четыре тысячи леев.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личности злоумышленников.

Не повезло и другому водителю, машину которого также обокрали. Это преступление совершено в столичном секторе Чеканы.

Статистика происшествий

За сутки в Молдове произошло семь ДТП, в результате которых пострадали двое человек. В столице же за минувшие 24 часа среди прочего зарегистрирован один случай хулиганства и два дорожно-транспортных происшествия.

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