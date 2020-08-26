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Сводка происшествий за сутки: сразу несколько ДТП и крупная квартирная кража

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200826/31442131/svodka-proisshestviy-za-sutki-srazu-neskolko-dtp-krupnaya-kvartirnaya-krazha.html

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. За прошедшие сутки в Молдове произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали семеро человек. Двое из них - дети. Об этом Sputnik сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

ДТП в Будештах
© Sputnik / Ion Pelin
ДТП с участием четырех авто на выезде из Будешт: на месте скорая и полиция

ДТП в Глодянах

В первом случае легкие травмы получил 10-летний ребенок. Несовершеннолетний попал в больницу после того, как его сбил мотоциклист. Инцидент произошел близ села Фундурь Векь, Глодянского района. За рулем транспортного средства находился 17-летний молодой человек.

Жертва передвигалась по главной дороге, а водитель не уступил переход в момент, когда выезжал со второстепенной. Управлявший мотоциклом молодой человек был трезвым.

ДТП с мопедом

Еще одному несовершеннолетнему понадобилась медпомощь после произошедшего ДТП в Окницком районе. Известно, что 16-летний юноша управлял мопедом. Он ехал на высокой скорости и врезался в автомобиль, припаркованный на обочине. Его доставили в больницу с многочисленными переломами.

Наручники
© Sputnik / Vitaly Belousov
До чего дошли: полиция задержала подозреваемых в необычных кражах

"Трава, трава у дома…"

Мужчине из населенного пункта Тогатино, входящего в состав муниципия Кишинев, придется выплатить штраф после того, как сотрудники правоохранительных органов нашли во дворе его дома 16 кустов конопли. "Зелень" обнаружили месяц назад. Расследование начали сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы. Полученные результаты экспертизы показали, что речь идет о наркотиках.

Квартирная кража в Кишиневе

Полицейские столичного сектора Чеканы, возбудили уголовное дело по факту квартирной кражи. Заявитель сообщил, что из его жилища выкрали порядка 43 тысяч леев.

В Молдове орудуют квартирные воры - как обезопасить свое жилище от кражи>>>

Предположительно преступление произошло 23-25 августа. Подозреваемых пока нет.

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Сводка происшествий за сутки: в Кишиневе произошла необычная квартирная кража


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