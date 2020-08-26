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пограничная полиция

Контрабандисты на миллион: полиция задержала банду с поличным

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200826/31448439/kontrabandisty-na-million-politsiya-zaderzhala-bandu-s-polichnym.html

Внедорожники, сотни коробок с сигаретами, контрабанда на миллион леев - в Молдове прошла операция правоохранительных органов по задержанию организованной преступной группы.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Попытку контрабанды сигарет на сумму 1 135 000 леев пресекли молдавские правоохранители. В результате следственных действий с поличным были арестованы семь членов огранизованной преступной группы.

Операцию сотрудники  Управления по расследованию экономических преступлений Национальной следственной инспекции в сотрудничестве с коллегами из Инспекции полиции Единец и с Главной инспекцией пограничной полиции под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью провели 20 августа.

Полиция выявила контрабанду сигарет на сумму более миллиона леев
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Полиция выявила контрабанду сигарет на сумму более миллиона леев
Контрабандисты намеревались нелегально переправить через реку Прут партию сигарет марок "Ритм" и "Фокус". Закупались табачные изделия на внутреннем рынке нашей страны, затем их доставляли до зеленой зоны границы по определенным маршрутам на принадлежавших членам группы внедорожниках с фальшивыми регистрационными номерами. Товар разгружали в приграничной зоне, а затем на надувных лодках перевозили через  Прут.

Правоохранители вели наблюдение за контрабандистами несколько месяцев, в ходе следственных действий было установлено, что в преступной группе существовала строгая иерархия с распределением обязанностей. Одни на личных автомобилях сопровождали груз и контролировали территорию, другие вели наблюдение за определенными точками границы, чтобы обеспечить беспрепятственную транспортировку контрабанды.

На дому и в автомобилях правонарушителей прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли две надувные моторные лодки, рации для связи во время перевозки грузов, нарезное оружие без документов на него, а также два транспортных средства, в которых находились 108 коробок с сигаретами, подготовленных к переправке.

Семь участников преступной группы в возрасте от 27 до 43 лет были задержаны на 72 часа, а впоследствии помещены под домашний арест. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В пресс-релизе полиции указано, что один из лидеров групы был задержан осенью 2019 года за аналогичное преступление и приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения.

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