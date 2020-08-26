Пожар на складах швейной фабрики в центре Тирасполя – что говорят очевидцы

ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik. Складские помещения щвейной фабрики горят в самом центре Тирасполя. Тушить пожар съехались бригады не только Тирасполя, но также ближайших городов - Бендер и Слободзеи.
Первые этажи этого здания занимает торговый центр с супермаркетом и различными бутиками. Всех, кто находился в здании, успешно эвакуировали.
"Сказали, что горит мусорка, там, где-то вдалеке. Но мы ничего не почувствовали. А потом вдруг резкий запах. Я вышел. Интересно ведь, что горит и смотрю - а с середины здания дым валит", - рассказывает корреспонденту Sputnik один из сотрудников центра.
Вторит ему также продавщица сладостей в этом торговом центре Анна Маргвелидзе.
"Кто-то сказал, будто что-то горит, но никто этого серьезно не воспринял. А потом к нам пришли и сказали: эвакуируемся. Мы даже не успели убрать товар. Выйдя из здания, мы уже увидели дым. И тут же милиция, скорая, пожарные. И все так быстро, оперативно", - вспоминает она.
Анна говорит, что люди не паниковали и организованно себя вели, последовав призыву выйти из здания.
"Немного было людей, но, наверное, и хорошая организация", - считает девушка.
В настоящее время на месте работает шесть пожарных расчетов и дежурная группа Аварийно-спасательного подразделения. Пожарные обнаружили два очага возгорания - на втором и пятом этажах. Сюда съехались пожарные расчеты из Тирасполя, Бендер и Слободзеи.
На данный момент известно, что никто не пострадал. Однако на месте на всякий случай дежурит карета скорой помощи. Представители правоохранительных органов оцепили периметр здания, где случилось возгорание. На месте работают и газовики.
Между тем, рядом, через дорогу от здания, бойко ведется торговля квасом. Зеваки утоляют жажду, наблюдая за тем, как тушат пожар. А продавцы из торгового центра в ожидании того, когда они смогут снова вернуться на свои рабочие места, с юмором сетуют, почему же им не пришло в голову прихватить свой товар на продажу. Ведь столько покупателей неожиданно собралось посреди рабочего дня. А им даже нечего предложить...
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