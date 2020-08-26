Пожар на складах швейной фабрики в центре Тирасполя – что говорят очевидцы

Пока пожарные борются с очагами возгорания, подъезжая то с одной стороны здания, то с другой, вокруг выстроилось немало любопытных прохожих, живо обсуждающих происходящее.

ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik. Складские помещения щвейной фабрики горят в самом центре Тирасполя. Тушить пожар съехались бригады не только Тирасполя, но также ближайших городов - Бендер и Слободзеи.

Первые этажи этого здания занимает торговый центр с супермаркетом и различными бутиками. Всех, кто находился в здании, успешно эвакуировали.

"Сказали, что горит мусорка, там, где-то вдалеке. Но мы ничего не почувствовали. А потом вдруг резкий запах. Я вышел. Интересно ведь, что горит и смотрю - а с середины здания дым валит", - рассказывает корреспонденту Sputnik один из сотрудников центра.

© Sputnik / Irina Leahova В центре Тирасполя горят склады швейной фабрики

Вторит ему также продавщица сладостей в этом торговом центре Анна Маргвелидзе.

"Кто-то сказал, будто что-то горит, но никто этого серьезно не воспринял. А потом к нам пришли и сказали: эвакуируемся. Мы даже не успели убрать товар. Выйдя из здания, мы уже увидели дым. И тут же милиция, скорая, пожарные. И все так быстро, оперативно", - вспоминает она.

Анна говорит, что люди не паниковали и организованно себя вели, последовав призыву выйти из здания.

"Немного было людей, но, наверное, и хорошая организация", - считает девушка.

В настоящее время на месте работает шесть пожарных расчетов и дежурная группа Аварийно-спасательного подразделения. Пожарные обнаружили два очага возгорания - на втором и пятом этажах. Сюда съехались пожарные расчеты из Тирасполя, Бендер и Слободзеи.

© Sputnik / Irina Leahova Бойко идёт торговля квасом у здания, где случился пожар

На данный момент известно, что никто не пострадал. Однако на месте на всякий случай дежурит карета скорой помощи. Представители правоохранительных органов оцепили периметр здания, где случилось возгорание. На месте работают и газовики.

Между тем, рядом, через дорогу от здания, бойко ведется торговля квасом. Зеваки утоляют жажду, наблюдая за тем, как тушат пожар. А продавцы из торгового центра в ожидании того, когда они смогут снова вернуться на свои рабочие места, с юмором сетуют, почему же им не пришло в голову прихватить свой товар на продажу. Ведь столько покупателей неожиданно собралось посреди рабочего дня. А им даже нечего предложить...

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