Авария в Новоаненском районе: в телегу с четырьмя детьми врезался автомобиль

Четверо детей и их мать попали в больницу после того, как в телегу, которой управляла женщина, въехал автомобиль. По данным полиции, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Необычная авария произошла вблизи села Троица Ноуэ Новоаненского района – в телегу, в которой ехали 40-летняя женщина и ее четверо детей, врезалась машина.

© Photo : IGP Телега после аварии

За рулем автомобиля марки Volkswagen находился 30-летний мужчина. Водитель рассказал, что перед столкновением он был ослеплен светом фар встречной машины. В результате транспортное средство врезалось в телегу, ехавшую по той же полосе движения.

Вся семья отделалась легкими телесными повреждениями. Детям – 10, 8 и 6 лет, а самому младшему – всего один год.

Согласно данным полиции, женщина, управлявшая телегой, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в ее крови в три раза превысила разрешенную законом норму.

Женщина и все четверо детей были доставлены в районную больницу Новых Анен. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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