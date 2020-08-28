Авария в Новоаненском районе: в телегу с четырьмя детьми врезался автомобиль

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Необычная авария произошла вблизи села Троица Ноуэ Новоаненского района – в телегу, в которой ехали 40-летняя женщина и ее четверо детей, врезалась машина.
За рулем автомобиля марки Volkswagen находился 30-летний мужчина. Водитель рассказал, что перед столкновением он был ослеплен светом фар встречной машины. В результате транспортное средство врезалось в телегу, ехавшую по той же полосе движения.
Согласно данным полиции, женщина, управлявшая телегой, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в ее крови в три раза превысила разрешенную законом норму.
Женщина и все четверо детей были доставлены в районную больницу Новых Анен. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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