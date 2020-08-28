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Семеро преступников экстрадированы в Молдову из Чехииэ

Военный самолет из Чехии доставил в Кишинев необычных пассажиров

© Photo : Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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С марта 2020 года в Молдову не производилась экстрадиция из-за ситуации с пандемией COVID-19 и отмены всех рейсов в страну и из нее.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. В Молдову экстрадировали семерых граждан страны, подозреваемых в различных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

Правосудие
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметили ведомстве, пять из них прибыли из Чехии, еще двое из Венгрии. Всех перевез чешский военный самолет.

Семеро преступников экстрадированы в Молдову из Чехииэ
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Семеро преступников экстрадированы в Молдову из Чехииэ
"Процедура экстрадиции проходила в Международном аэропорту Кишинева. Ее организовали специалистами Управления международного сотрудничества полиции при поддержке спецбригады Fulger и пограничников", - говорится в сообщении полиции. 

С марта 2020 года в нашу страну не производилась экстрадиция из-за ситуации с пандемией COVID-19 и отмены всех рейсов в Республику Молдова и из нее.

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В настоящее время ожидают экстрадиции еще 15 человек из разных стран Европейского союза.

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