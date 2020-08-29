Водитель направил автомобиль в толпу в одном из сел Молдовы

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Один из водителей в селе Цыганка Кантемирского района Молдовы сознательно сбил несколько людей на автозаправочной станции, трое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел после того, как мужчина 27 лет в результате ссоры с этими людьми сел за руль и направил машину модели Dacia Duster в обидчиков. При этом, в салоне машины находился еще один пассажир.© Sputnik / Rodion Proca
Один из сбитых мужчин был доставлен в реанимационное отделение Кантемирской районной больницы. Остальные двое попали в хирургию, где им сделали операции после многочисленных полученных травм.
В результате было заведено уголовное дело по факту хулиганства, попытки умышленного убийства, совершенной в состоянии алкогольного опьянения, приведшей к нанесению тяжких телесных повреждений.
Водителя машины задержали на 72 часа, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Задержанному грозит длительный тюремный срок.
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