Трагедия на Днестре: погибли двое мужчин

Распитие алкогольных напитков перед тем, как войти в водоем стало фатальным для двух жителей республики. Спасатели предупреждают о рисках купания в состоянии алкогольного опьянения в неавторизированных местах.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. С начала года в водоемах Молдовы утонули 85 человек, из которых 14 дети. Об этом в воскресенье сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Два последних эпизода зарегистрировали в Новых Аненах и Криулянах, где погибли двое человек во время купания в реке Днестр.

Одна из трагедий произошла в населенном пункте Гура Быкулуй вечером 28 августа. Молодой человек в возрасте 28 лет, по предварительным данным в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в реке и утонул. На место происшествия вызвали водолазов, которые вытащили из реки тело погибшего.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в инспекторате.

В другом эпизоде, который произошел в селе Кошерница, погиб 74-летний мужчина. Инцидент зарегистрирован накануне. Пожилой человек, по мнению очевидцев, перед тем как войти в воду распивал спиртные напитки. На место прибыли спасатели, которые вытащили тело погибшего. Ведется расследование.

Спасатели напоминают гражданам о рисках купания в неавторизированных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova