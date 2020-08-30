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ДТП

Трагическое ДТП в Криулянах: погиб 16-летний подросток, еще один пострадал

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200830/31488039/tragicheskoe-dtp-criuleni-pogib-16-letniy-podrostok-esche-odin-postradal.html

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту ночного ДТП с участием подростков.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Трагедия в Криулянском районе: в результате дорожно-транспортного происшествия погиб подросток, еще один несовершеннолетний госпитализирован с различными травмами. Инцидент произошел прошлой ночью.

Машина полиции.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Водитель направил автомобиль в толпу в одном из сел Молдовы

По данным правоохранительных органов, ребята ехали на мотоцикле. За рулем находился 16-летний юноша. Он не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал с дороги. Водитель погиб на месте. Пока неизвестны причины аварии - находился ли несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения или был нарушен скоростной режим.

Пострадавший 14-летний мальчик продолжает оставаться в районной больнице Криулян.

По факту произошедшего ДТП ведется расследование.

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