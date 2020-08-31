15:39 02 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD16.65
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
Руль. Архивное фото

Гонка на виадуке в Кишиневе: полиция разыскивает нарушителей

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
Получить короткую ссылку
16410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200831/31496742/gonka-na-viaduke-v-Kishineve-politsiya-razyskivaet-narushiteley.html

В Кишиневе лихачи снова начали устраивать уличные гонки, несмотря на ужесточение наказания за подобное нарушение.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Разыскиваются два водителя, устроивших гонки на виадуке в Кишиневе. Видеоролик данного нарушения появился в социальных сетях. Об этом заявили в Национальном инспекторате общественного порядка. 

В полиции отметили, что на опубликованных кадрах видно, что скорость одного из автомобилей достигла 140 километров в час. 

Напомним, что этим летом в Молдове ужесточили наказание за организацию уличных гонок и участие в них.

Правительство разработало соответствующий законопроект.

Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нет взяткам и гонкам на дорогах - в муниципии Кишинев прошел спецрейд

Затем в парламенте проголосовали за внесение поправок в Уголовный кодекс Молдовы. Будет добавлена статья 264 (2) "Проведение незаконных гонок".

Теперь участие водителей в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования будет наказываться либо штрафом в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо неоплачиваемым трудом в пользу общества в течение 180-240 часов и/или лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

За незаконные гонки можно угодить в тюрьму
Страшное ДТП в столице: установлен второй участник предполагаемой гонки
За незаконные гонки будут наказывать уголовно: что решил парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В самом центре Тирасполя появился огромный парк. Его называли Екатерининский в честь российской императрицы, благоволенью которой был основан город на Днестре.
Екатерининский парк в Тирасполе не открыли, но жители города его уже облюбовали
1 сентября в странах постсоветского пространства: как прошел День знаний в условиях пандемии
Как прошел День знаний в условиях пандемии - видео
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться