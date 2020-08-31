Гонка на виадуке в Кишиневе: полиция разыскивает нарушителей

В Кишиневе лихачи снова начали устраивать уличные гонки, несмотря на ужесточение наказания за подобное нарушение.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Разыскиваются два водителя, устроивших гонки на виадуке в Кишиневе. Видеоролик данного нарушения появился в социальных сетях. Об этом заявили в Национальном инспекторате общественного порядка.

В полиции отметили, что на опубликованных кадрах видно, что скорость одного из автомобилей достигла 140 километров в час.

Напомним, что этим летом в Молдове ужесточили наказание за организацию уличных гонок и участие в них.

Правительство разработало соответствующий законопроект.

Затем в парламенте проголосовали за внесение поправок в Уголовный кодекс Молдовы. Будет добавлена статья 264 (2) "Проведение незаконных гонок".

Теперь участие водителей в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования будет наказываться либо штрафом в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо неоплачиваемым трудом в пользу общества в течение 180-240 часов и/или лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.

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