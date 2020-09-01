Пожар в Тирасполе: на месте работают три пожарных расчета

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Пожар вспыхнул на территории кафе-бара "Аристократ" в Тирасполе утром в понедельник. Об этом сообщили приднестровские правоохранительные органы.
Звонок о происшествии поступил в 07.37. О возгорании заявил охранник заведения.
На месте происшествия работают три пожарных расчета. Специалисты разбирают разрушенную кирпичную стену хозпристройки и поливают конструкции строения.
"Огонь быстро распространялся по строению, которое внутри было обшито пластиковой вагонкой. Внутри склада находились два холодильника... Подача голубого топлива и электроэнергии прекращена", - отметили в правоохранительных органах.
В настоящее время специалисты проводят расследование, выясняются возможные причины возгорания.
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