Пожар в Тирасполе: на месте работают три пожарных расчета

Возгорание произошло на территории одного из тираспольских баров. Огонь распространялся быстро. Специалисты выясняют возможные причины происшествия.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Пожар вспыхнул на территории кафе-бара "Аристократ" в Тирасполе утром в понедельник. Об этом сообщили приднестровские правоохранительные органы.

Звонок о происшествии поступил в 07.37. О возгорании заявил охранник заведения.

На месте происшествия работают три пожарных расчета. Специалисты разбирают разрушенную кирпичную стену хозпристройки и поливают конструкции строения.

"Огонь быстро распространялся по строению, которое внутри было обшито пластиковой вагонкой. Внутри склада находились два холодильника... Подача голубого топлива и электроэнергии прекращена", - отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время специалисты проводят расследование, выясняются возможные причины возгорания.

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