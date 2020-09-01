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Пожарный, архивное фото

Пожар в Тирасполе: на месте работают три пожарных расчета

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200901/31502113/pozhar-tiraspoli-meste-rabotayut-tri-pozharnykh-rascheta.html

Возгорание произошло на территории одного из тираспольских баров. Огонь распространялся быстро. Специалисты выясняют возможные причины происшествия.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Пожар вспыхнул на территории кафе-бара "Аристократ" в Тирасполе утром в понедельник. Об этом сообщили приднестровские правоохранительные органы.

Звонок о происшествии поступил в 07.37. О возгорании заявил охранник заведения.

На месте происшествия работают три пожарных расчета. Специалисты разбирают разрушенную кирпичную стену хозпристройки и поливают конструкции строения.

"Огонь быстро распространялся по строению, которое внутри было обшито пластиковой вагонкой. Внутри склада находились два холодильника... Подача голубого топлива и электроэнергии прекращена", - отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время специалисты проводят расследование, выясняются возможные причины возгорания.

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