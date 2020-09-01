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Река Днестр

Несчастный случай: трагедия произошла на городском пляже в Бендерах

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200901/31507792/neschastnyy-sluchay-tragediya-proizoshla-na-gorodskom-plyazhe-v-benderakh.html

Несмотря на то, что Днестр обмелел и временами его можно пройти вброд, пребывание на реке не перестало быть опасным - трагические случаи все-таки происходят.

ТИРАСПОЛЬ, 1 сен – Sputnik. На городском пляже в Бендерах посреди дня  утонул мужчина. Как стало известно, это 27-летний молодой человек, гражданин Таджикистана. В Приднестровье он приехал погостить.

"Вместе с другом с утра отдыхали на пляже. Мужчина зашел в воду между 3 и 4 буем. От берега отдалился на большое расстояние, попал в яму и ушел под воду. Больше его никто не видел", - рассказали в МВД Приднестровья. 

Спасатели
© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Люди тонут в водоемах — число трагических случаев в Молдове растет
В настоящее время на пляже водолазы-спасатели проводят розыскные мероприятия, пытаясь обнаружить в реке тело утонувшего мужчины.

Спасатели говорят, сейчас уровень воды в Днестре упал. В некоторых местах наблюдаются большие отмели. Воды по колено практически до середины реки.

"Однако не стоит забывать о правилах безопасности и купания в открытых водоемах. Днестр - коварная река с сильным течением, его дно непредсказуемо", - напомнили в правоохранительном ведомстве.

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Теги:
Бендеры, пляжи, Приднестровье


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