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Полиция

ДТП не помеха: полиция фиксировала аварию, а поймала воришку

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Национальная патрульная инспекция поймала с поличным злоумышленника, пытавшегося средь бела дня ограбить водителя маршрутки.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Патрульным инспекторам в столице удалось поймать автомобильного вора при неожиданных обстоятельствах: одно происшествие наложилось на другое.

Как сообщает Национальная патрульная инспекция, примерно в 11.20 на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской в Кишиневе произошло незначительное ДТП с участием грузовика и рейсового маршрутного такси. К счастью, никто не пострадал.

Пока патрульные документировали аварию, воспользовавшись суматохой и дискомфортом для пассажиров маршрутки, 37-летний мужчина решил ограбить водителя, покусившись на его сумку с выручкой.

Однако преступные действия были вовремя пресечены сотрудниками патрульной инспекции, которые в это время регулировали дорожное движение. 

Злоумышленник попытался скрыться, зажав деньги в руке, но патрульные его схватили и позже передали оперативной группе для составления протокола.  

Как отмечает патрульная служба, за период пятидневных мини-каникул в стране более 80 водителей были пойманы нетрезвыми за рулем, свыше 2000 нарушили скоростной режим.

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