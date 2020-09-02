Кишинев захлестнула волна грабежей - воры крадут даже детские коляски

Полиция Кишинева отмечает, что в городе увеличилось количество дерзких ограблений. Преступниками все чаще становятся - безработные.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Столичная полиция в среду отрапортовала о раскрытии серии преступлений, связанных с хищением чужого имущества.

Серийное воровство

Один из криминальных эпизодов произошел в секторе Ботаника в Кишиневе, где в подъезде многоэтажного дома 32-летний уроженец города Стрэшены украл детскую коляску, стоявшую на лестничной площадке без присмотра. Обнаружив пропажу, владелец квартиры незамедлительно вызвал полицию.

Мужчина сообщил следователям, что всегда оставлял коляску у дверей, а проснувшись утром обнаружил пропажу. Подозреваемого удалось вычислить. Вора задержали и доставили на допрос в инспекторат, где он полностью признал свою вину.

Часом позже выяснилось, что мужчина является фигурантов еще одного уголовного дела - несколькими днями ранее он совершил квартирную кражу по улице Зелинского в столице, высадив окно и украв два дорогостоящих мобильных телефона.

По совокупности совершенных преступлений подозреваемому грозит до 4 лет тюремного заключения и штраф в размере от 32 до 67 тысяч леев.

Грабят средь бела дня

Также в среду, 2 сентября, сотрудники инспектората полиции кишиневского сектора Ботаника задержали грабителя-рецидивиста по подозрению в уличном разбойном нападении на центральном проспекте микрорайона - бульваре Дачия.

По данным следствия, 43-летний грабитель напал на прохожего, который разговаривал по телефону, прогуливаясь по проспекту. Выследив свою "жертву" подозреваемый напал, сильно избил мужчину и отобрал у него дорогостоящий смартфон модели Samsung. Общую сумму материального ущерба следователи оценили в 4 580 леев.

Грабителя удалось задержать, однако украденный телефон он успел сбыть, а средства потратить. По IMEI-коду следователи определят местоположение аппарата и вернут его владельцу.

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Молдовы "Ограбление", задержанному грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Другой криминальный инцидент с кражей смартфона произошел в одном из супермаркетов в секторе Буюканы в Кишиневе на улице Каля Ешилор.

В одном из небольших продуктовых магазинов покупатель забыл дорогостоящий смартфон, а когда вернулся через несколько минут, не обнаружил пропажи.

Моментом воспользовался следующий покупатель, зашедший в магазин. Расплачиваясь за покупки он незаметно взял смартфон с прилавка и удалился. Благодаря современным технологиям злоумышленника удалось найти, а опознали его оперативники по кадрам с камеры видеонаблюдения, установленной в продмаге.

В момент допроса в инспекторате полиции Буюкан задержанный полностью сознался в содеянном, сообщив оперативникам, что намеревался реализовать "добычу" на одном из столичных рынков по договорной цене. Сейчас, если суд докажет вину задержанного, ему грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф до 67 500 леев.

Криминальные "двухколесные" забавы

По кривому преступному пути в молдавской столице идут и подростки. Сотрудники полиции инспектората сектора Чеканы задержали 16-летнего юношу, подозреваемого в краже двух велосипедов в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Алеку Руссо.

В полицию обратилась владелица двухколесных средств передвижения, сообщив о пропаже. Приехавшие на место происшествия оперативники установили, что ночью на лестничной площадке слышался незначительный шум, которому она придала внимания. А утром, выйдя из квартиры, обнаружила пропажу.

Спасением в этом криминальном эпизоде стали камеры видеонаблюдения, по кадрам которой следователям удалось установить личность и задержать подозреваемого.

Несмотря на то, что молодой человек думал, что его деяния будут квалифицированы, как административное правонарушение, оперативники расстроили злоумышленника. Если его вину докажут в суде, вору грозит до 4 лет тюрьмы и штраф до 67 500 леев.

В связи с участившимися случаями воровства велосипедов в Кишиневе, сотрудники полиции вышли к гражданам с рядом предупреждений. В частности, рекомендуется правильно выбирать парковочное место, никогда не оставлять велосипед непристегнутым, использовать надежный замок, прикрепляя велосипед за две детали. Также немаловажно установление сигнализации.

Вот перечень мест, где не надо парковаться: многолюдные тротуары в центре города; оживленные набережные; площадки у станций общественного транспорта; безлюдные дворы; пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако надо руководствоваться правилом: паркуйте своего двухколесного там, где постоянно есть люди, но их не очень много.

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

В случае, если вы на минуту отвлеклись и остались без средства передвижения, сотрудники полиции рекомендуют звонить на единый номер "112" и сообщить о происшествии.

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