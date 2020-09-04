Загадочная смерть: в Кишиневе полиция нашла тело мужчины под окнами высотки

Трагический случай произошел в столичном секторе Рышкановка. Человек погиб, упав с высоты, на месте происшествия работает полиция.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. В Кишиневе обнаружено бездыханное тело мужчины под окнами многоэтажного жилого дома. Предположительно он упал с большой высоты. На место происшествия прибыла полиция.

Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталия Стати рассказала корреспонденту Sputnik подробности происшествия.

© Sputnik / Инцидент в одном из жилых домов Кишинева

"Звонок в Инспекторат полиции Рышкановки поступил в 13.20. Сообщили, что на улице Албишоара мужчина упал с высоты. На место выехала оперативная группа и экипаж скорой помощи. Они констатировали смерть 40-летнего мужчины", - заявила Стати.

По словам Стати, он выпрыгнул из окна квартиры на 6-м этаже, прощальной записки не было. Известно, что погибший жил с матерью. Она рассказала следствию, что конфликтов с сыном у нее не было.

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По данному делу ведется следствие.

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