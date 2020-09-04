"Урожай" в полмиллиона леев: полиция задержала наркобанду - видео

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Марихуану на сумму примерно в полмиллиона леев конфисковали сотрудники правоохранительных органов, задержаны пятеро жителей Кишинева в возрасте от 20 до 32 лет, в том числе ранее судимых.
Как сообщается, Управление по расследованию наркопреступлений в сотрудничестве с Инспекцией полиции столичного сектора Рышкановка, а также столичной прокуратурой на протяжении месяца вели наблюдение за лицами, которые подозревались в выращивании, переработке и продаже наркотического зелья.
На дому и в местах, где подозреваемые хранили наркотические вещества, правоохранители провели обыски. Обнаружили и изъяли две пневматические винтовки, а также множество пакетиков с марихуаной Общий вес наркосодержащей массы составила примерно 3 кг.
Двое из задержанных арестованы на 30 суток, трое находятся под следствием на свободе. Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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