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Дорожный знак.

Ребенок погиб под колесами автомобиля во Флорештском районе

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Проверка показала, что в момент ДТП водитель был трезв, трагедия произошла недалеко от пешеходного перехода.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Трагическое происшествие во Флорештском районе — близ села Продэнешть автомобиль сбил семилетнего ребенка, который скончался на месте.

По сообщению Генерального инспектората полиции, за рулем автомобиля Fiat, который двигался по трассе R14, находился 20-летний мужчина, уроженец села Домулжень.
ДТП
© Sputnik / Rodion Proca
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Трагедия произошла в черте села в 30 метрах от пешеходного перехода, отмечает полиция.

Проверка на содержание алкоголя показала, что водитель был трезв.

Генинспекторат полиции обратился к жителям Молдовы с просьбой соблюдать правила дорожного движения и скоростный режим, установленный для проезда по населенному пункту.

Родителям необходимо регулярно проводить беседы с детьми о важности перехода улицы только в специально отведенных местах, отмечают правоохранители.

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Теги:
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