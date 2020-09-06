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Колодец.

Спасатели извлекли со дна колодца в Сорокском районе троих человек

Могилевское ОУМЧС
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200906/31568523/Spasateli-izvlekli-so-dna-kolodtsa-v-Sorokskom-rayone-troikh-chelovek.html

Криницы стали источником постоянной опасности для жителей Молдовы - в них падают пожилые люди и застревают сельчане, спустившиеся вниз для очистки источника воды.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям спасли троих человек, которые застряли в колодце в селе Шептелич Сорокского района.

После звонка в службу экстренных вызовов 112 на место происшествия прибыл расчет спасателей, который обнаружил в колодце, на глубине 15 метров, троих мужчин в возрасте 36, 37 и 39 лет.

По словам очевидцев, один из сельчан спустился в колодец, чтобы почистить его, но застрял в грязи и рисковал задохнуться из-за недостатка кислорода. Двое других пытались прийти ему на помощь, однако оба также застряли в колодце.

Благодаря оперативному вмешательству спасателей, всех извлекли из колодца. Пострадавшие были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели и пожарные выезжали на вызовы 66 раз.

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Теги:
колодец


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