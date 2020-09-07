На мемориале воинам-афганцам автомобилист устроил "дрифт" - видео

Для некоторых автомобилистов в столице, похоже, закон не писан, доказательство тому - инцидент, произошедший в понедельник на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память".

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Неизвестный утроил настоящий "дрифт" у "черного тюльпана" - главной стелы мемориала в честь уроженцев Молдавии, павших в боях в Афганистане, выполняя свой профессиональный долг.

Видео заснял депутат парламент от Партии социалистов Гайк Вартанян, разместив ролик в социальных сетях и попросивший правоохранительные органы разобраться в возмутительном инциденте.

"Парк афганцев. У мемориала кто-то "дрифтил". Павел Войку (глава МВД - ред.), прошу Вас и инспекторат по патрулированию, расследуйте этот инцидент по всей строгости закона. Уверен, что вокруг много камер и его несложно будет вычислить", - написал он.

При этом Вартанян отметил, что в инциденте просит разобраться именно как возмущенный кишиневец, житель Рышкановки.

Случаи непозволительного отношения к памяти тех, кто сложил свои головы, выполняя интернациональный долг, происходили на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память" не единожды. В частности, летом 2019 года, многие жители близлежащих домов использовали плиты с высеченными именами и фамилиями тех, кто не вернулся из боя, как импровизированные скамейки, не стесняясь лузгать семечки и позволять своим детям превращать пространство возле "черного тюльпана" в качестве велодрома.

Такое отношение некоторых жителей столицы вызывает у других, для кого память и благодарность - не пустой звук, искреннее возмущение.

Кишиневцы считают, делясь своим мнением в соцсетях, что в этом парке необходимо усилить патрули полиции и указывать некоторым индивидам на их непозволительное поведение в общественном месте.

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