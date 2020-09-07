21:28 07 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Мемориал афганцам, архивное фото.

На мемориале воинам-афганцам автомобилист устроил "дрифт" - видео

facebook/Михаил Мокан
Происшествия
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200907/31576793/na-memoriale-voinam-afgantsam-avtomobilist-ustroil-drift-video.html

Для некоторых автомобилистов в столице, похоже, закон не писан, доказательство тому - инцидент, произошедший в понедельник на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память".

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Неизвестный утроил настоящий "дрифт" у "черного тюльпана" - главной стелы мемориала в честь уроженцев Молдавии, павших в боях в Афганистане, выполняя свой профессиональный долг. 

Видео заснял депутат парламент от Партии социалистов Гайк Вартанян, разместив ролик в социальных сетях и попросивший правоохранительные органы разобраться в возмутительном инциденте. 

"Парк афганцев. У мемориала кто-то "дрифтил". Павел Войку (глава МВД - ред.), прошу Вас и инспекторат по патрулированию, расследуйте этот инцидент по всей строгости закона. Уверен, что вокруг много камер и его несложно будет вычислить", - написал он.

При этом Вартанян отметил, что в инциденте просит разобраться именно как возмущенный кишиневец, житель Рышкановки.

Случаи непозволительного отношения к памяти тех, кто сложил свои головы, выполняя интернациональный долг, происходили на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память" не единожды. В частности, летом 2019 года, многие жители близлежащих домов использовали плиты с высеченными именами и фамилиями тех, кто не вернулся из боя, как импровизированные скамейки, не стесняясь лузгать семечки и позволять своим детям превращать пространство возле "черного тюльпана" в качестве велодрома. 

Такое отношение некоторых жителей столицы вызывает у других, для кого память и благодарность - не пустой звук, искреннее возмущение.

Кишиневцы считают, делясь своим мнением в соцсетях, что в этом парке необходимо усилить патрули полиции и указывать некоторым индивидам на их непозволительное поведение в общественном месте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гонка на виадуке в Кишиневе: полиция разыскивает нарушителей
Как преобразится Мемориал Славы Слободзеи, и откуда почерпнуты идеи
Петрович прокомментировал новость о пропаже элемента колокола с Мемориала
Теги:
закон, нарушение, мемориал, парк, автомобилисты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду.
В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться