Ботаника, да не та: наркотики конфискованы, дилеры задержаны

Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группы, которая занималась сбытом зелья в населенных пунктах на севере Молдовы.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Наркотики растительного происхождения на сумму более 100 тысяч леев обнаружили сотрудники полиции в ходе следственных действий.

Офицеры следственного управления "Север" Национальной инспекции по расследованиям совместно с полицией и прокуратурой Бельц раскрыли деятельность преступной группы, которая промышляла хранением и сбытом наркотических веществ в нескольких населенных пунктах на севере Молдовы.

В поле зрения правоохранителей попали четверо мужчин в возрасте от 27 до 41 года, ранее причастных к совершению аналогичных преступлений. Согласно материалам следствия, 2 сентября у подозреваемых прошли обыски.

Были изъяты более двух килограммов этноботанических наркотиков на сумму свыше 100 тысяч леев, SIM-карты, мобильные телефоны, автомобиль и пистолет Байкал-442 с семью патронами.

Выяснилось, что оружие, согласно информации из базы данных, принадлежал жителю города Страшены. Его, в числе прочего, похитили у него из дома в 2019 году.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Следствие устанавливает других причастных к этому правонарушению лиц.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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