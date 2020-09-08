Сводка происшествий: загадочное убийство в столице и трагедия в Кагуле

Читайте в обзоре Sputnik об основных происшествиях, которые произошли в республике в минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Трагедия в Кагульском районе: двухлетний ребенок утонул в бассейне рядом с домом. Об этом Sputnik сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Кагула Кристина Чобану.

Инцидент произошел вечером в понедельник в селе Татарешты. Примерно в 18.00 мальчик вышел из дома и отправился в неизвестном направлении. Спустя два часа самостоятельных поисков родители ребенка позвонили в Единую службу спасения "112". Бездыханное тело мальчика нашли в бассейне.

Таинственное убийство в Кишиневе

В одной из квартир столичного сектора Центр найдено тело 79-летней женщины. Как сообщила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Кишинева Наталья Стати, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Жертва жила одна. Тело убитой нашел сосед. По предварительным данным судмедэксперта, смерть женщины наступила в результате тяжелых травм в области шеи и грудной клетки.

По информации правоохранительных органов, из квартиры убитой ничего не пропало. Подозреваемых у следствия пока нет.

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