Спасение креста: одному из храмов в Молдове потребовалась помощь - фото

Необычная миссия выпала спасателям: они демонтировали крест на местной церкви, который вот-вот мог упасть.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Операцию на высоте в 29 метров провели сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям. Необычную миссию спасатели выполнили в селе Тараклия Каушанского района.

Крест накренился из-за сильного ветра и представлял серьезную опасность для прихожан.

Работы вели 4 спецбригады, а для того, чтобы спустить крест на землю, понадобилась помощь альпинистов Регионального поисково-спасательного отряда № 1 из Кишинева.

Чтобы операция прошла максимально безопасно, спасатели задействовали машины, специализированное оборудование, а также пожарную лестницу, стрела которой может выдвигаться на высоту более 70 метров.

Операция заняла час, за это время был демонтирован и спущен на землю церковный крест весом более 35 килограммов и высотой в полтора метра. Теперь купол храма ждет ремонт.

Как сообщили в ГИЧС, за минувшие сутки помощь спасателей и пожарных потребовалась в 73 случаях.

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