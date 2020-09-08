Четыре "прокола" разом: теперь автомобилисту может грозить уголовное наказание

Рассказ о том, как отсутствие госномеров на машине может разрастись в целую историю, которая от копеечного административного штрафа приведет к уголовному сроку.

ТИРАСПОЛЬ, 8 сен – Sputnik. Незадачливый автомобилист, житель левобережного села Протягайловка, за один день умудрился заполучить сразу два штрафа и реальный шанс оказаться за решеткой на длительный срок пребывания. Впрочем, решения о суровом наказании в виде лишения свободы пока не принято. Следствие еще выясняет обстоятельства произошедшего, после чего и определится, возбуждать ли уголовное дело на нарушителя.

"В Парканах сотрудники Управления ГАИ инспектировали дорожную обстановку. Обратили внимание на автомобиль Toyota Avensis, который передвигался без госномерных знаков. Иномарку остановили. Оказалось, у водителя нет документов на право управления транспортом", - рассказали в МВД.

Проверяя личность водителя по базе данных, инспекторы выяснили, что 46-летний житель села Протягайловка в карантине. По предписанию он обязан находиться в самоизоляции по месту жительства.

Мужчину предупредили о том, что он будет привлечен к административной ответственности и на него будет составлен протокол.

Так, за управление транспортным средством без документов предусматривается штраф в размере почти 37 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). За нарушение обязательной временной самоизоляции административный штраф более внушительный, он может достигать почти 3000 приднестровских рублей.

Вместо того, чтобы смириться со своей участью, нарушитель решил уладить возникшую проблему по-своему – оплатить штраф, что называется, на месте. В служебном автомобиле автоинспекции он оставил деньги.

"Правоохранители на попытку дачи взятки отреагировали незамедлительно. Следственно-оперативная группа зафиксировала противозаконный факт. В настоящее время назначена проверка. В УВД города Бендеры решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Между тем, за дачу взятки должностному лицу закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Оплата наличными "на месте" штрафных санкций за нарушение ПДД в Приднестровье исключена с 1 января 2019 года. И теперь подобные действия расцениваются как дача взятки должностному лицу.

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