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Дело о "бизнесе на инвалидности": появились новые задержанные

© CC0 / Pixabay / ROOKIE23
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200909/31606917/delo-o-biznese-na-invalidnosti-poyavilis-novye-zaderzhannye.html

Расследование дела о коррупции в одном из подразделений Минздрава продолжается: следствие выявляет новых подозреваемых.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Безработный мужчина из Резины задержан по делу о коррупционной схеме в структуре, которая официально присуждали степень инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Согласно источнику, задержанного подозревают в причастности к 30 с лишним эпизодам, в которых он мог быть посредником в подкупе должностных лиц резинского районного отделения Национального совета по определению инвалидности и трудоспособности.

По данным следствия, мужчина запрашивал у людей, потерявших трудоспособность, суммы от 7000 леев и выше, чтобы помочь им получить подтверждение или повторное подтверждение степени инвалидности.

Правосудие. Архивное фото
© Depositphotos / JanPietruszka
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Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор НАЦ на 72 часа. На его имя начато расследование по факту извлечения выгоды из влияния. В случае признания его виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в конце августа НАЦ и прокуроры провели обыски в рамках свыше 40 уголовных дел, открытых по фактам коррупции в отношении ряда сотрудников Национального консилиума по установлению ограничения возможностей и трудоспособности, входящего в структуру Минздрава.

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Всего по делу проходят порядка 20 человек, некоторых из них задержали.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

Метод вымогательства

Как уточнили в НАЦ, детали схемы, созданной указанным подразделением Минздрава, удалось выяснить после нескольких месяцев расследования.

Согласно собранным материалам, эксперты запрашивали мзду за подкуп сотрудников, участвовавших в оформлении необходимых документов, начиная с установления диагноза и до выдачи окончательной справки о нетрудоспособности.

"В зависимости от степени инвалидности требовали разные суммы - от 250 до 600 евро, если человек становился лишь временно нетрудоспособным. За пожизненную справку цена достигала десяти тысяч леев", - подчеркнули в ведомстве.

В ходе расследования прокуроры выявили порядка 50 случаев пассивной и активной коррупции, а также превышения полномочий. Речь идет о сотрудниках Национального консилиума и его подразделении в Резине.

© CC0 / Pixabay / stevepb
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На фото и видео, полученных следователями, видна вся схема: от требований взяток у пациентов до раздела полученных денег между экспертами.

"В одном из эпизодов мать слепого ребенка была вынуждена заплатить в качестве благодарности 650 евро за документы об инвалидности. Удалось установить, что женщине звонили сотрудники филиала из Резины и пригласили ее в офис. Там они, ссылаясь на свои занимаемые должности, принудили женщину заплатить", - говорится в материалах следствия.

Пособия трудоспособным гражданам

Как рассказали в НАЦ, этой схемой воспользовались и здоровые граждане. Эти люди договаривались с некоторыми экспертами из Консилиума. Последние обеспечивали обратившимся документы о хронических или других неизлечимых болезнях.

Как пояснили в антикоррупционном ведомстве, некоторые граждане получали пенсию за инвалидность, будучи за границей на работе. Таким образом, причастные к схеме нанесли большой ущерб госбюджету.

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