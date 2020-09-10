Неудачная стирка: водителя задержали за фальшивые права, а виновата жена

Водителя-дальнобойщика из Шолданештского района поймали с поддельными водительскими правами. Он объяснил, что настоящие документы постирала жена. Инцидент произошел на пропускном пункте Тудора.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Проверка документов на контрольно-пропускном пункте Тудора закончилась неожиданно для водителя фуры. Пограничная полиция обнаружила, что водительские права у него - поддельные.

Водитель заявил, что, собирая его в поездку в ​​одну из европейских стран, супруга постирала одежду, в которой были и водительские права. Разумеется, документы пришли в негодность.

Когда водитель добрался до Европы, знакомые предложили ему за 50 евро восстановить поврежденные документы. По словам шофера, он не знал, что ему вернут подделку.

Сейчас права у незадачливого дальнобойщика забрали и отправили на экспертизу, а он продолжил путь в качестве пассажира. Пограничная полиция ведет расследование.

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