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Permis de conducere

Неудачная стирка: водителя задержали за фальшивые права, а виновата жена

© Sputnik / Mihai Caraus.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200910/31611395/Neudachnaya-stirka-voditelya-zaderzhali-za-falshivye-prava-a-vinovata-zhena.html

Водителя-дальнобойщика из Шолданештского района поймали с поддельными водительскими правами. Он объяснил, что настоящие документы постирала жена. Инцидент произошел на пропускном пункте Тудора.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Проверка документов на контрольно-пропускном пункте Тудора закончилась неожиданно для водителя фуры. Пограничная полиция обнаружила, что водительские права у него - поддельные.

Permis de conducere
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Водитель заявил, что, собирая его в поездку в ​​одну из европейских стран, супруга постирала одежду, в которой были и водительские права. Разумеется, документы пришли в негодность.

Когда водитель добрался до Европы, знакомые предложили ему за 50 евро восстановить поврежденные документы. По словам шофера, он не знал, что ему вернут подделку.

Сейчас права у незадачливого дальнобойщика забрали и отправили на экспертизу, а он продолжил путь в качестве пассажира. Пограничная полиция ведет расследование. 

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