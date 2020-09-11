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В Комрате хулиганы осквернили мемориал ВОВ

Бытовой вандализм: в Комрате хулиганы осквернили мемориал ВОВ

© Photo : Официальный сайт примэрии м.Комрат
Происшествия
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Раньше подобных инцидентов в столице Гагаузской автономии не было, факт хулиганства был задокументирован полицией.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В Комрате неизвестные осквернили Мемориал Воинской славы. Как сообщает сайт мэрии города, неизвестные сломали скамейку, повредили звезду Вечного огня и плитку в фонтане, расположенном в парке по улице Освобождения.

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© CC0 / Pixabay / pixel2013
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В мэрии Комрата сообщили, что факт хулиганства был задокументирован полицией, в настоящее время ведутся следственные мероприятия по выявлению нарушителей. 

Администрация города призывает жителей и гостей Комрата бережно относиться к общественным объектам города и не допускать их разрушения.

Как отметил в комментарии Sputnik Молдова председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович, правонарушение вряд ли было совершено по идеологическим мотивам.

"В Комрате это - первый такой случай. Я считаю это бытовым вандализмом. Сегодня на политическом поле нет уже тех, кто откровенно призывает к пересмотру истории. К счастью, от этой риторики отошли. Ситуация изменилась в лучшую сторону. Но в любом случае, неоднозначность оценки истории, в том числе в учебниках, по которым учатся дети, остается. Большая часть страны считает 9 мая безусловным праздником", - сказал Петрович.

По его словам, причина подобных инцидентов чаще всего кроется в недостаточном внимании к молдавской молодежи.

"Скорее всего, это сотворили молодые люди, которым, откровенно говоря, нечего делать. Не занимаются ими. Нет никаких кружков, которые бы занимали их досуг. Это не столько идеология, сколько - бытовой вандализм. Для Комрата это первый случай. Там к этой теме относятся очень трепетно и серьезно", - уточнил собеседник.

По словам общественного деятеля, с начала года в стране зафиксировано уже несколько случаев бытового вандализма на мемориалах воинской славы и военных захоронениях.

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