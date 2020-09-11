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Саперы в работе.

Взрывоопасная территория: молдавские леса хранят память о войне

© Photo : Ministerul Apărării
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200911/31637799/vzryvoopasnaya-zemlya-moldavskie-lesa-khranyat-pamyat-o-voyne.html

На разминирование боеприпасов, скрытых от глаз около трех четвертей века, молдавские саперы выезжают едва ли не каждый день.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Очередной опасный "клад" был найден в молдавской земле: сотрудники антитеррористического подразделения Службы информации и безопасности (СИБ) при содействии саперов Нацармии обезвредили семь снарядов времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба СИБ, боеприпасы были обнаружены в лесной полосе у населенного пункта Минджир Хынчештского района: шесть выстрелов для гранатомета калибра 120 миллиметров и ручная граната. 

Чтобы безопасно извлечь снаряды из земли, а затем обезвредить их, сотрудникам СИБ потребовалась помощь саперов Национальной армии и полиции Хынчешт.

Это далеко не первая подобная находка в молдавских лесах. Так, в апреле нынешнего года возле села Бэлцаць Яловенского района военнослужащими Нацармии был найден целый арсенал боеприпасов. Саперы обследовали эту территорию по просьбе местных властей после того, как двое подростков получили серьезные травмы в результате взрыва неизвестного предмета, найденного в этом лесу.

А всего месяц назад в нескольких шагах от пляжа в курортной зоне Вадул-луй-Водэ были обнаружены три десятка артиллерийских снарядов различного калибра -  также времен Второй мировой.

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