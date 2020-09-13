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Серьезное ДТП в Кишиневе: автомобиль BMW превратился в груду металла - фото

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200913/31654617/sereznoe-dtp-chisinau-avtomobil-bmw-prevratilsya-v-grudu-metalla-photo.html

Столкновение легкового автомобиля и экскаватора в молдавской столице - в полиции рассказали, что грозит виновному в аварии.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Мунчештская в Кишиневе. Автомобиль BMW столкнулся с экскаватором. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Accident pe strada Muncești
© Photo : Poliția Capitalei
ДТП в Кишиневе

Инцидент произошел накануне вечером. По словам представителя правоохранительных органов, за рулем легкового автомобиля находился 31-летний мужчина. Причины аварии до сих по не установлены. Как рассказывают очевидцы, BMW выехал на встречную полосу. Судя по фотографиям, которые предоставила полиция, видно, что удар при столкновении был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла.

Accident pe strada Muncești
© Photo : Poliția Capitalei
ДТП в Кишиневе

По данным полиции, в результате аварии никто не пострадал. Ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП. Виновному в происшествии грозит шесть штрафных очков и 1500 леев в виде штрафа.

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Теги:
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